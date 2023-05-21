"الأوقاف" تعلن افتتاح 19 مسجدًا الجمعة المقبل
أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 19 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 26 / 5 / 2023م، منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا.
وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1155 مسجدًا منها 932 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 223 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا : مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف سوهاج
1. الفاروق – مشروع غرب طهطا - جهينة
2. الرحمن – نجع أبو ليلة – مركز سوهاج
مديرية أوقاف الفيوم
3. الرحمة المكاوي – الفهمية – م الجمال – طامية أول
مديرية أوقاف أسيوط
4. الرحمن – بني طالب - الفتح
5. أحباب رسول الله – جحدم - منفلوط
6. التوبة – بني هلال – القوصية
7. الكوثر – منطقة الدراوشة – القوصية
مديرية أوقاف البحيرة
8. باغوص الشرقي – النمرية – أبو المطامير أول
9. بهجت لاظ – قمحة – مركز الدلنجات
10. شنوده – نديبة - دمنهور
مديرية أوقاف القليوبية
11. الوحيد – عزبة رستم – باسوس- القناطر الخيرية
12. عباد الرحمن – منشأة الكرام – شبين القناطر شرق
مديرية أوقاف كفر الشيخ
13. الشنواني – قرية الشنواني – كوم الحجر - الحامول
مديرية أوقاف بني سويف
14. عزبة يعقوب البحري – الضباعنة - ببا
مديرية أوقاف المنيا
15. محمد عبد الله – المحرص – ملوي
مديرية أوقاف الشرقية
16. الرحمة - المهملي الكبيرة – أبو كبير
ثانيًا : مساجد الصيانة
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. عباد الرحمن – قرية الميثاق – برج العرب
مديرية أوقاف بني سويف
2. الوكلية – غرب الفشن
مديرية أوقاف جنوب سيناء
3. المدينة – أبو رديس – قطاع خليج السويس