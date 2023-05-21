الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف" تعلن افتتاح 19 مسجدًا الجمعة المقبل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 19  مسجدًا يوم الجمعة الموافق 26 / 5 / 2023م، منها  16  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا.

 وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1155  مسجدًا منها  932  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و  223 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا : مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف سوهاج
1. الفاروق – مشروع غرب طهطا - جهينة
2. الرحمن – نجع أبو ليلة – مركز سوهاج

مديرية أوقاف الفيوم
3. الرحمة المكاوي – الفهمية – م الجمال – طامية أول

مديرية أوقاف أسيوط
4. الرحمن – بني طالب - الفتح
5. أحباب رسول الله – جحدم - منفلوط
6. التوبة – بني هلال – القوصية 
7. الكوثر – منطقة الدراوشة – القوصية 

مديرية أوقاف البحيرة
8. باغوص الشرقي – النمرية – أبو المطامير أول
9. بهجت لاظ – قمحة – مركز الدلنجات
10. شنوده – نديبة - دمنهور

مديرية أوقاف القليوبية
11. الوحيد – عزبة رستم – باسوس- القناطر الخيرية
12. عباد الرحمن – منشأة الكرام – شبين القناطر شرق

مديرية أوقاف كفر الشيخ
13. الشنواني – قرية الشنواني – كوم الحجر - الحامول

مديرية أوقاف بني سويف
14. عزبة يعقوب البحري – الضباعنة - ببا

مديرية أوقاف المنيا
15. محمد عبد الله – المحرص – ملوي

مديرية أوقاف الشرقية
16. الرحمة - المهملي الكبيرة – أبو كبير

ثانيًا : مساجد الصيانة

مديرية أوقاف الإسكندرية
1. عباد الرحمن – قرية الميثاق – برج العرب

مديرية أوقاف بني سويف
2. الوكلية – غرب الفشن

مديرية أوقاف جنوب سيناء
3. المدينة – أبو رديس – قطاع خليج السويس

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