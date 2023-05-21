"الداخلية" تضبط قضية غسل أموال بـ15 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية"، يقيمان بمحافظة الإسماعيلية؛ لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة.

وأسند إلى المتهمين التربح وجمع مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 15 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.