الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث مناخ: العالم سيشهد ارتفاعا تاريخيا بدرجات الحرارة الـ 5 سنوات المقبلة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قال حسام الدين محمود، الباحث في السياسات المناخية، إن الحكومات بدأت تعي أن العالم يشهد تغيرات مناخية كبيرة، لافتًا إلى أن هناك تقرير للأرصاد العالمية ينوه بزيادة بمقدار ١.٥ درجة خلال الخمس سنوات القادمة، وهو ما يتسبب في احترار الكرة الأرضية، ويسبب أضرارا كبيرة على البشر.

 

الدول الصناعية الكبرى ما زالت متأخرة في اتخاذ قراراتها

 

وأضاف محمود، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد، أن الدول الصناعية الكبرى ما زالت متأخرة في اتخاذ قرارات تراجع استخدام الكربون والتحول للأخضر، وبعض الدول طرحت جانب من الخطة الوطنية للوقوف عند صفر كربون منها دول صناعية كبرى تحدثت عن ٢٠٧٠، وهو تاريخ بعيد لأننا بحلول ٢٠٣٠ ستزيد درجات الحرارة بمقدار درجة ونصف وبنهاية القرن ستكون الزيادة نحو درجتين.

 

وأوضح الباحث في السياسات المناخية، أن موجات الحر والفيضانات وغيرها من المتغيرات التي يسببها تغير المناخ سيكون لها تأثير كبير على البشرية، وسيحدث تصحر في بعض الدول منها الدول غير الصناعية مثل الدول العربية والدول التي بها جانب كبير من الصحراء، ومنها بعض الدول الإفريقية والأثار أصابت بعض الدول منها دول أوروبية والولايات المتحدة أيضا شهدت تأثيرات.

 

ولفت إلى أنه كان ضمن التعهدات التي كانت في القمم السابقة أن الدول الصناعية ملزمة لدفع تمويل لمواجهة تلك التغيرات، إضافة لمواجهة الأمراض المتعلقة بالصحة النفسية الناجمة عن التغيرات المناخية، وأيضا نقل الأمراض الذي يحدث عن طريق الحيوانات البرية أو التي تدخل في منظومة الغذاء التي يستخدمها الإنسان، إضافة إلى هروب بعض الحيوانات الخطرة مثل العقارب مثلا التي بدأت تواجه بعض المواطنين في مناطق مثل أسوان وهي تهرب من الحرارة الشديدة في المناطق الجبلية والصحراوية.

العالمية للأرصاد العالم يشهد ارتفاعا تاريخيا درجات الحرارة 5 سنوات المقبلة الأرصاد

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