الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء مدرستين جديدتين بمنطقة الريفية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، أعمال إنشاء مدرستيّ سما العلم للتعليم الأساسي ومدرسة أجيال المستقبل الجديدتين واللتان يتم تنفيذهما على مساحة نحو ٩ آلاف متر مربع  من خلال  فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، وذلك بمنطقة الريفية خلف المنطقة الأزهرية بمدينة مرسى مطروح. 

جاء ذلك  في إطار جهود المحافظة لإنشاء مزيد من المدارس وتخفيف الكثافات الحالية بعدد من المدارس داخل المدينة مع الاطمئنان على سير العمل وسرعة التنفيذ دون عوائق.

وأوضح المهندس طارق عبدالله، مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح  أن أعمال إنشاء مدرسة سما العلم للتعليم الأساسى بعدد ٢٢ فصلًا، بمساحة إجمالية ٤٤٨٠م٢، ومباني على مساحة ٥١٨ م٢ على ٤ طوابق، والمخطط لها مدة تنفيذ ٨ أشهر ونصف بتكلفة نحو ١٤،٥ مليون جنيه وكذلك مدرسة أجيال المستقبل من مرحلة الحضانة إلى الثانوي بعدد ٢٨ فصلًا على مساحة ٤٢٨٧م٢ منها مساحة مبانى على ٥٧٥م٢  على ٤ طوابق، والمخطط لها مدة تنفيذية خلال ٨ أشهر ونصف بتكلفة اجمالية نحو ١٥،٦٣مليون جنيه. 

محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
IMG-20230521-WA0018
IMG-20230521-WA0018
IMG-20230521-WA0019
IMG-20230521-WA0019
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعليم الأساسي هيئة الأبنية التعليمية بمطروح رئيس مدينة مرسي مطروح محافظ مطروح مدينه مرسي مطروح

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