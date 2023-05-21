محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بـ 6 شوارع بمركز ديروط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جارٍ استكمال أعمال التطوير والتجميل بالمراكز والأحياء وتركيب بلاط الإنترلوك للشوارع الضيقة لتسهيل حركة مرور المواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن والأحياء في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى إنه تم تركيب بلاط الإنترلوك بعدد 6 شوارع بمركز ديروط من الشوارع الضيقة التي يصعب رصفها بالطرق التقليدية، حيث يتم الاستعانة ببلاط الإنترلوك؛ لإضفاء نوع من الشكل الجمالي للشوارع وإضفاء المظهر الحضاري لها، مشيرًا إلى أهمية متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ أسيوط، تابع محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها وتركيب بلاط الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة وتتضمن شوارع الكاشف ورمسيس والخضارة وكيلوباترا وشارع محمد حسن وشارع السلام وحارة رمضان عبدالسلام.

ولفت إلى إنه تم تكليف كل من حسام عبدالناصر وحسام الدين خديوي نائبا رئيس الحي لمتابعة الأعمال للتأكد من تنفيذها وفقا للمواصفات القياسية والجودة والدقة المطلوبة، مؤكدًا استمرار المتابعة الدائمة وبذل مزيد من الجهد لتوفير أكبر قدر من الخدمات لكل للمواطنين على أن تستكمل الأعمال بباقي الشوارع المدرجة بخطة التطوير تباعًا.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى استمرار جميع أعمال التطوير بجميع المراكز والمدن والأحياء من رصف وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وتركيب بلاط الانترلوك بالحواري الضيقة للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة وتوفير ممرات وطرق آمنة للمواطنين والمركبات.

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

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