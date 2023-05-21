الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحف العمانية: زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر تاريخية وتجسد تميز العلاقات

سلطان عمان والرئيس
سلطان عمان والرئيس السيسي

 سلطت الصحف العمانية الضوء على زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم، إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحت عنوان " ارتقاء بالعلاقات الثنائية.. السلطان يبدأ زيارة رسمية إلى مصر اليوم" قالت صحيفة "الوطن" العمانية، إن الزيارة الرسمية لسلطان عمان تستمر لمدة يومين ستركز على كافَة جوانب التعاون وصولًا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما سيتم التشاور والتنسيق بين القيادتين لتعزيز العمل العربي المشترك.

- السفير الرحبي: الزيارة ستفتح فصلا جديدا وانطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها 

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر، خلال مؤتمر صحفي أمس، والتي أكد فيها الزيارة ستفتح فصلا جديدا وتمثِل انطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها بما يعود بالمنافع المشتركة.

 وفي مقال لـ"عاصم الشيدي" الكاتب العماني بصحيفة "عمان" وتحت عنوان "عُمان ومصر.. علاقات حضارية راسخة"، قال إن عُمان كانت تنظر فى ثبات علاقتها مع مصر إلى مركزيتها كدولة كبرى، فهذه المركزية التي صنعها التاريخ العريق والمنجز الحضاري للإنسان المصري.

وأوضح "الشيدي" أنه أمام سلطان عمان والرئيس السيسي فرصة لبناء شراكات تجارية جديدة تواكب تطلعات الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن الهمّ العربي الذي يؤرق الأمة سيكون حضوره أوسع وأسئلته أكبر خلال لقاء الزعيمين، خاصة أن سلطنة عُمان تضطلع الآن بدور كبير في حلحلة الكثير من الخلافات العربية العربية والخلافات العربية الإقليمية.

 وتابع إنه يمكن لسلطنة عمان العمل مع مصر من منطلق مركزيتها الحضارية والتاريخية لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه العالم العربي.

من جهته أكد الكاتب العماني علي المطاعني تحت عنوان "زيارة عظيمة لدولة أعظم"، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق  إلى مصر تحمل أهمية كبيرة على العديد من المستويات والأصعدة السياسية والاقتصادية  وتجسد للعلاقات التاريخية المتميزة والممتدة بين البلدين الشقيقين.

 وقال “المطاعني” في مقال له بصحيفة "الشبيبة" العمانية، إن العلاقة بين البلدين ظلت ثابتة وراسية، وتحمل بين طياتها الكثير من الدلالات الهامة إزاء نهج العلاقات بين الدول، مؤكدا أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها السلطان للقاهرة تعبر عن مكانة مصر العالية والغالية في قلوب العُمانيين، كما تعد تتويجا للعلاقات التاريخية المتطورة على كافة المستويات.

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