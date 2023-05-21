الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والصغرى بالقاهرة 20 درجة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لموجة حارة، تبدأ من اليوم مؤكدة أن طقس اليوم سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بـ5 درجات مئوية، ليسجل ذروة الارتفاعات هذا الأسبوع.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية خلال النهار، بسبب تأثرنا بكتل هوائية صحراوية قادمة من جنوب الصحراء الغربية والتي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير".

وأضافت: "الطقس حار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب البلاد".

ولفتت غانم  إلى أن درجات الحرارة ليلا ستكون مرتفعة وتتجاوز الـ20 درجة مئوية، موضحة أن درجة الحرارة الصغرى ليلا على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية.

وتابعت: “ستشهد البلاد اليوم نشاطا للرياح تكون سرعاته بين الـ30 و40 كم/الساعة، مثير للأتربة والرمال، في أغلب محافظات الجمهورية مما تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية في المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد”.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم لدينا فرص أمطار الخفيفة وتصل إلى الرعدية في محافظات مطروح والسلوم والاسكندرية ولكنها بصورة أقل، منوهة إلى أن ارتفاعات درجات الحرارة ستستمر معنا حتى نهاية الأسبوع، مع استمرار الأجواء الحارة على البلاد.

موجة حارة الأرصاد درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة طقس حار

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 20 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية للحصول على جنسيات أجنبية

إصابة سائق ومساعده فى انقلاب مقطورة بالطريق السياحى

وكيل تعليم الوادي يترأس غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

سلامة الغذاء: تنفيذ 85 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في أسبوع

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

نجمات عالميات استعانوا بمصممين أزياء عرب في مهرجان كان السينمائي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى

الخارجية الفلسطينية تدين مخططا إسرائيليًا جديدًا لتعزيز الاستيطان فى القدس