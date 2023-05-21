الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والصغرى بالقاهرة 20 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لموجة حارة، تبدأ من اليوم مؤكدة أن طقس اليوم سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بـ5 درجات مئوية، ليسجل ذروة الارتفاعات هذا الأسبوع.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية خلال النهار، بسبب تأثرنا بكتل هوائية صحراوية قادمة من جنوب الصحراء الغربية والتي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير".

وأضافت: "الطقس حار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب البلاد".

ولفتت غانم إلى أن درجات الحرارة ليلا ستكون مرتفعة وتتجاوز الـ20 درجة مئوية، موضحة أن درجة الحرارة الصغرى ليلا على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية.

وتابعت: “ستشهد البلاد اليوم نشاطا للرياح تكون سرعاته بين الـ30 و40 كم/الساعة، مثير للأتربة والرمال، في أغلب محافظات الجمهورية مما تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية في المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد”.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم لدينا فرص أمطار الخفيفة وتصل إلى الرعدية في محافظات مطروح والسلوم والاسكندرية ولكنها بصورة أقل، منوهة إلى أن ارتفاعات درجات الحرارة ستستمر معنا حتى نهاية الأسبوع، مع استمرار الأجواء الحارة على البلاد.