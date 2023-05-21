الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023

تشكيل مانشستر سيتي
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من المسابقة.

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ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز – إيمريك لابورت - جون ستونز.

خط وسط الملعب: رودري - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: رياض محرز – جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

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ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما حصد لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023، للمرة الثالثة على التوالي، بجانب تأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

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ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

- يتصدر فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة برصيد 81 نقطة.

- بينما يتواجد فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد، حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، خلف كريستال بالاس صاحب المركز الحادي عشر بفارق نقطة واحدة فقط.

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