الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة 4 عاطلين قتلوا طفلًا وسرقوا توك توك فى أكتوبر للجنايات

عاطلين
عاطلين

أحالت النيابة العامة 4 عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب لسرقة توك توك بمدينة 6 أكتوبر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على 4 عاطلين؛ لاتهامهم بقتل طفل لسرقة توك توك بمدينة 6 أكتوبر، والتخلص من جثته بأحد الشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بالعثور على جثة طفل مقيد بحبل داخل حقيبة في مدينة 6 أكتوبر.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة المجنى عليه مصابا بعدة طعنات ومقيدا بحبل.

وكشفت التحريات عن أن عاطلين استدرجاه بحجة مساعدتهما فى نقل أثاث شقة، ثم قتلاه وتخلصا من جثته داخل حقيبة، للاستيلاء على التوك توك، وباعاه لاثنين من عملائهما، وتم القبض عليهم.. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

إحالة عاطلين قتل طفل توك توك بمدينة 6 أكتوبر النيابة

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