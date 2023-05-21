حبس المتهم بطعن شاب فى مشاجرة بالجيزة

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب في مشاجرة بطعنات في أوسيم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى على الشاب في مشاجرة بسبب خلافات بينهما، وسدد له عدة طعنات، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بطعنات في أوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين، مما أسفر عن مصرع أحدهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.