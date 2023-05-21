الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين بانقلاب سيارة فى أطفيح

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة أعلى صحراوي أطفيح، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من أطفيح اتجاه الصف، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة.

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