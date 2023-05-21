الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. 20 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية للحصول على جنسيات أجنبية

باسبور مصري
باسبور مصري

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق القـرار رقم 790 لسنة 2023 بشأن الإذن لـ20  مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتضمن نص قرار وزارة الداخلية القـرار رقم 790 لسنة 2023: وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية،  قـــــــــرر يُؤذن لكلّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم  أحمد محمد محمود عبدالباقى - وآخرهم عمر إيهاب مصطفى عبد العاطى  بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاءت  أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية كالتالي: 

1  أحمد محمد محمود عبد الباقى القاهرة 1/12/1978 

2  خالد مصطفى السيد أحمد الأزهرى القاهرة 3/12/1980 

 3  حسين سعود حسين إبراهيم القاهرة 11/10/1984 

4  محمود عبدالعزيز فهمى عبدالعظيم أحمد القليوبية 1/8/1992 

 5  فريد عبد الرحمن أحمد الشحات قوشة الدقهلية 8/9/1990 

 6  أحمد الحسينى عز الدين رمضان السقا الدقهلية 15/9/1985 

 7  أسامة محمد محمد محمد الدسوقى بورسعيد 21/9/1994 

 8  سحر سليم جاد عبد الملاك القاهرة 2/8/1964 

 9  دعاء محمد حسن أحمد سليمان القاهرة 1/1/1987 

10  رنا أحمد صلاح الدين الخولى الإسكندرية 21/4/1993

 11  آمال محمد زهدى محمد الإسكندرية 18/3/1979 

 12  مروة حسن محمد محمد بدر الكويت 25/10/1980

13  شيماء راضى عبد الهادى إبراهيم كفر الشيخ 28/5/1983 

 14 إيناس فريد نجيب بدير الدقهلية 5/11/1964 

 15  هشام أبو الفتوح عبد الفتاح عبد الله الدقهلية 6/9/1999 

 16  زياد طارق محمد محفوظ الصباغ القليوبية 23/10/2001 

 17  البشير محمود أنور الغرباوى البحيرة 12/4/1986 

18  محمد عزازى حسن محمد الشرقية 5/2/1973 

 19  سمر عبد الله جمعة يحيى رضوان بريطانيا 13/4/1967 

 20 جوزيف بسطوروس وليم إسطفانوس قنا 25/9/1978

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 20 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية للحصول على جنسيات أجنبية

نجمات عالميات استعانوا بمصممين أزياء عرب في مهرجان كان السينمائي (صور)

إصابة سائق ومساعده فى انقلاب مقطورة بالطريق السياحى

"الصحة": توعية 2484 شابًا ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

سلامة الغذاء: تنفيذ 85 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى

الخارجية الفلسطينية تدين مخططا إسرائيليًا جديدًا لتعزيز الاستيطان فى القدس