بالأسماء.. 20 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية للحصول على جنسيات أجنبية

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق القـرار رقم 790 لسنة 2023 بشأن الإذن لـ20 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتضمن نص قرار وزارة الداخلية القـرار رقم 790 لسنة 2023: وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قـــــــــرر يُؤذن لكلّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم أحمد محمد محمود عبدالباقى - وآخرهم عمر إيهاب مصطفى عبد العاطى بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاءت أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية كالتالي:

1 أحمد محمد محمود عبد الباقى القاهرة 1/12/1978

2 خالد مصطفى السيد أحمد الأزهرى القاهرة 3/12/1980

3 حسين سعود حسين إبراهيم القاهرة 11/10/1984

4 محمود عبدالعزيز فهمى عبدالعظيم أحمد القليوبية 1/8/1992

5 فريد عبد الرحمن أحمد الشحات قوشة الدقهلية 8/9/1990

6 أحمد الحسينى عز الدين رمضان السقا الدقهلية 15/9/1985

7 أسامة محمد محمد محمد الدسوقى بورسعيد 21/9/1994

8 سحر سليم جاد عبد الملاك القاهرة 2/8/1964

9 دعاء محمد حسن أحمد سليمان القاهرة 1/1/1987

10 رنا أحمد صلاح الدين الخولى الإسكندرية 21/4/1993

11 آمال محمد زهدى محمد الإسكندرية 18/3/1979

12 مروة حسن محمد محمد بدر الكويت 25/10/1980

13 شيماء راضى عبد الهادى إبراهيم كفر الشيخ 28/5/1983

14 إيناس فريد نجيب بدير الدقهلية 5/11/1964

15 هشام أبو الفتوح عبد الفتاح عبد الله الدقهلية 6/9/1999

16 زياد طارق محمد محفوظ الصباغ القليوبية 23/10/2001

17 البشير محمود أنور الغرباوى البحيرة 12/4/1986

18 محمد عزازى حسن محمد الشرقية 5/2/1973

19 سمر عبد الله جمعة يحيى رضوان بريطانيا 13/4/1967

20 جوزيف بسطوروس وليم إسطفانوس قنا 25/9/1978