الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. وزير الداخلية يمنح الإذن لـ21 مواطنًا بالتنازل عن الجنسية المصرية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

منح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الإذن لـ21 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الجنسيات الأجنبية. 

وتضمن نص القرار رقم 791 لسنة 2023 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية- قـرارًا يُؤذن فيه لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم طارق حسنى محمود سامي حافظ - وآخرهم عبدالرحمن دسوقي عبدالرحمن إمام) المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية 

1- السيد/ طارق حسنى محمود سامي محافظة الجيزة 29/7/1973

2- السيد/ أحمد مصطفى كمال زيادة الجيزة 30/9/1989 

3- السيد/ هشام جمال مصطفى العفيفى الشرقية 13/9/1986 

4- السيد/ حازم حسن على محمد أحمد زكى الإسكندرية 9/5/1992 

5- السيد/ محمد عاصم حسين فتحى محمد عشرى الإسكندرية 10/8/1988 

6- السيد/ على حسن فهمى على حسن فهمى القاهرة 10/2/1988 

7- السيدة/ عبير محمد محمد مصطفى سارى القاهرة 27/9/1971 

8- السيدة/ سارة محمود عبد الرحمن مرعى القاهرة 17/7/1986 

9- السيدة/ شيماء محسن عبدالله حسن القاهرة 9/12/1981 

10- السيدة/ فرح مايز عبداللطيف حسنى على يوسف الكويت 6/11/2003 

11- السيدة/ هبة عبدالرحمن فرج الوكيل الغربية 1/11/1985 

12- السيدة/ فاطمة رمضان السيد مهران الإسكندرية 2/1/1976 

13- السيدة/ نرمين عصام محمد الشريف القاهرة 12/4/1990

14- السيدة/ إيمان مصطفى عبدالرحمن مصطفى سالم الجيزة 31/10/1991 

15- السيدة/ شرين فتحى محمد الصعيدى المنوفية 14/10/1981 

16- السيدة/ وفاء إبراهيم عبده إبراهيم الغربية 7/8/1981 

17- السيد/ محمود عبدالمقصود عبده الشاذلي المنوفية 26/12/1963 

18- السيد/ أشرف محمد عبدالمنعم محمد خميس الإسكندرية 1/1/1986 

19- الطفلة/ تاليا عبدالله عبدالعزيز محمد الشويمان الفيوم 30/10/2022

20- الطفل/ شمس الدين محمد سيد عبدالتواب محمد الصين 29/11/2016

21- السيد/ عبدالرحمن دسوقي عبدالرحمن إمام القاهرة 12/1/1986.

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 20 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية للحصول على جنسيات أجنبية

نجمات عالميات استعانوا بمصممين أزياء عرب في مهرجان كان السينمائي (صور)

إصابة سائق ومساعده فى انقلاب مقطورة بالطريق السياحى

"الصحة": توعية 2484 شابًا ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

سلامة الغذاء: تنفيذ 85 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى

الخارجية الفلسطينية تدين مخططا إسرائيليًا جديدًا لتعزيز الاستيطان فى القدس