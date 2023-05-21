بالأسماء.. وزير الداخلية يمنح الإذن لـ21 مواطنًا بالتنازل عن الجنسية المصرية

منح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الإذن لـ21 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الجنسيات الأجنبية.

وتضمن نص القرار رقم 791 لسنة 2023 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية- قـرارًا يُؤذن فيه لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم طارق حسنى محمود سامي حافظ - وآخرهم عبدالرحمن دسوقي عبدالرحمن إمام) المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

1- السيد/ طارق حسنى محمود سامي محافظة الجيزة 29/7/1973

2- السيد/ أحمد مصطفى كمال زيادة الجيزة 30/9/1989

3- السيد/ هشام جمال مصطفى العفيفى الشرقية 13/9/1986

4- السيد/ حازم حسن على محمد أحمد زكى الإسكندرية 9/5/1992

5- السيد/ محمد عاصم حسين فتحى محمد عشرى الإسكندرية 10/8/1988

6- السيد/ على حسن فهمى على حسن فهمى القاهرة 10/2/1988

7- السيدة/ عبير محمد محمد مصطفى سارى القاهرة 27/9/1971

8- السيدة/ سارة محمود عبد الرحمن مرعى القاهرة 17/7/1986

9- السيدة/ شيماء محسن عبدالله حسن القاهرة 9/12/1981

10- السيدة/ فرح مايز عبداللطيف حسنى على يوسف الكويت 6/11/2003

11- السيدة/ هبة عبدالرحمن فرج الوكيل الغربية 1/11/1985

12- السيدة/ فاطمة رمضان السيد مهران الإسكندرية 2/1/1976

13- السيدة/ نرمين عصام محمد الشريف القاهرة 12/4/1990

14- السيدة/ إيمان مصطفى عبدالرحمن مصطفى سالم الجيزة 31/10/1991

15- السيدة/ شرين فتحى محمد الصعيدى المنوفية 14/10/1981

16- السيدة/ وفاء إبراهيم عبده إبراهيم الغربية 7/8/1981

17- السيد/ محمود عبدالمقصود عبده الشاذلي المنوفية 26/12/1963

18- السيد/ أشرف محمد عبدالمنعم محمد خميس الإسكندرية 1/1/1986

19- الطفلة/ تاليا عبدالله عبدالعزيز محمد الشويمان الفيوم 30/10/2022

20- الطفل/ شمس الدين محمد سيد عبدالتواب محمد الصين 29/11/2016

21- السيد/ عبدالرحمن دسوقي عبدالرحمن إمام القاهرة 12/1/1986.