"أزهرية الإسكندرية": انتظام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية فى يومها الثانى

أجرى الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الأحد، جولة تفقدية لسير الامتحانات من داخل لجان إدارتي غرب وشرق، حيث تفقدا معاهد برج العرب بإدارة غرب، ومن إدارة شرق معاهد جمال زين الدين وفتيات محرم بك ومعاهد الإمام أبوالعزائم، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات على الوجه الأكمل.



وتابع كل منهما أبناءهما الطلاب والطالبات فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومرحلة التعليم النوعي، ومدى انتظام اللجان ومطابقة الأسئلة للمناهج الأزهرية فى الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 2022 /2023.

وشدد كل منهما أثناء الجولة على رؤساء اللجان والمساعدين والمشرفين وأعضاء اللجان على تهيئة الأجواء للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار، والطمأنينة والتصدى بكل شدة لظاهرة الغش بكل طرقها دون تهاون، فضلًا عن التصدي لكل من تسول له نفسه الإخلال بأعمال الامتحانات والتواصل الدائم والمستمر مع غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة عن الاستفسار عن أي أمر طارئ داخل اللجان.

يذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون الامتحانات اليوم في مادتي "التربية الإسلامية" لجنة أولى، ومادة "العلوم" اللجنة الثانية، والشهادة الإعدادية (تأهيلي)، "لغة عربية" ورقة أولى نحو وصرف، والشهادة الإعدادية "قرآن كريم" لجنة أولى، و"ثقافة إسلامية".

أما طلاب التعليم النوعي قسم التخصص ثلاث لجان: الأولى "تراجم القراء"، والثانية "الفواصل" والثالثة "التربية والعملية" وقسم التجويد "توحيد" لجنة أولى، و"مواد اجتماعية" لجنة ثانية، وقسم العالية: "عروض" لجنة أولى، والثانية "مواد اجتماعية".

وتواجد عبدالحكيم قاعود، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لمتابعة سير العملية الامتحانية بتكليف من قطاع المعاهد الأزهرية برفقة علاء العريان، وأسماء أبوخزيمة مديرة إدارة التعليم النموذجي، وكان برفقة الشيخ خميس محمد، إسماعيل أنور، مدير العلاقات العامة والإعلام لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ومحمد سعد، مدير أمن المنطقة.

امتحانات الأزهر بالإسكندرية

امتحانات الأزهر بالإسكندرية

امتحانات الأزهر بالإسكندرية