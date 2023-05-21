الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أزهرية الإسكندرية": انتظام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية فى يومها الثانى

امتحانات الأزهر بالإسكندرية
امتحانات الأزهر بالإسكندرية

أجرى الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الأحد، جولة تفقدية لسير الامتحانات من داخل لجان إدارتي غرب وشرق، حيث تفقدا معاهد برج العرب بإدارة غرب، ومن إدارة شرق معاهد جمال زين الدين وفتيات محرم بك ومعاهد الإمام أبوالعزائم، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات على الوجه الأكمل.


وتابع كل منهما أبناءهما الطلاب والطالبات فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومرحلة التعليم النوعي، ومدى انتظام اللجان ومطابقة الأسئلة للمناهج الأزهرية فى الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 2022 /2023.

 

وشدد كل منهما أثناء الجولة على رؤساء اللجان والمساعدين والمشرفين وأعضاء اللجان على تهيئة الأجواء للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار، والطمأنينة والتصدى بكل شدة لظاهرة الغش بكل طرقها دون تهاون، فضلًا عن التصدي لكل من تسول له نفسه الإخلال بأعمال الامتحانات والتواصل الدائم والمستمر مع غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة عن الاستفسار عن أي أمر طارئ داخل اللجان.

 

يذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون الامتحانات اليوم في مادتي "التربية الإسلامية" لجنة أولى، ومادة "العلوم" اللجنة الثانية، والشهادة الإعدادية (تأهيلي)، "لغة عربية" ورقة أولى نحو وصرف، والشهادة الإعدادية "قرآن كريم" لجنة أولى، و"ثقافة إسلامية".

 

أما طلاب التعليم النوعي قسم التخصص ثلاث لجان: الأولى "تراجم القراء"، والثانية "الفواصل"  والثالثة "التربية والعملية" وقسم التجويد "توحيد" لجنة أولى، و"مواد اجتماعية" لجنة ثانية، وقسم العالية: "عروض" لجنة أولى، والثانية "مواد اجتماعية".

 

وتواجد عبدالحكيم قاعود، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لمتابعة سير العملية الامتحانية بتكليف من قطاع المعاهد الأزهرية برفقة علاء العريان، وأسماء أبوخزيمة مديرة إدارة التعليم النموذجي، وكان برفقة الشيخ خميس محمد، إسماعيل أنور، مدير العلاقات العامة والإعلام لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ومحمد سعد، مدير أمن المنطقة.

امتحانات الأزهر بالإسكندرية
امتحانات الأزهر بالإسكندرية
امتحانات الأزهر بالإسكندرية
امتحانات الأزهر بالإسكندرية
امتحانات الأزهر بالإسكندرية
امتحانات الأزهر بالإسكندرية
امتحانات الأزهر بالإسكندرية
امتحانات الأزهر بالإسكندرية
الإدارة المركزية الإسكندرية الازهرية سير الامتحانات الشهادة الاعدادية الشهادة الابتدائية

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 20 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية للحصول على جنسيات أجنبية

نجمات عالميات استعانوا بمصممين أزياء عرب في مهرجان كان السينمائي (صور)

إصابة سائق ومساعده فى انقلاب مقطورة بالطريق السياحى

"الصحة": توعية 2484 شابًا ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

سلامة الغذاء: تنفيذ 85 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى

الخارجية الفلسطينية تدين مخططا إسرائيليًا جديدًا لتعزيز الاستيطان فى القدس