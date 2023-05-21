"البيئة" ووفد "جايكا" اليابانية يبحثان مع محافظ بورسعيد الارتقاء بمنظومة المخلفات

بحث محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، مع فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ووفد هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، الخطوات التنفيذية وسبل التعاون في مجال الارتقاء بمنظومة المخلفات في المحافظة، وذلك بحضور ممثلي إدارة البيئة بالمحافظة وعدد من الجهات التنفيذية.

وذكرت وزارة البيئة، في بيانٍ، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال اجتماع المحافظ مع الوفد الياباني وفريق عمل الوزارة، في الزيارة الثانية للوفد لمحافظة بورسعيد، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات مشروع التعاون مع الجانب الياباني، والرؤية المستقبلية لإدارة المخلفات الصلبة، وعرض نظام العمل اليومي في جمع المخلفات من خلال الجمع المنزلي، وخطة المحافظة المستقبلية للارتقاء بمنظومة النظافة، ونقاط القوة والضعف والمخاطر والفرص لإدارة المخلفات الصلبة.

وأضافت الوزارة أن الوفد قام أيضًا بتنفيذ زيارة لأحد الشواطئ بالمحافظة؛ للوقوف على وضع المخلفات البلاستيكية الموجودة بالشواطئ، وتفقد حي المناخ؛ للتعرف على أعمال جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع، إضافة إلى زيارة أحد مصانع تدوير المخلفات، والذي يتم تشغيله من خلال شركة (ريلاينس) والمتعاقد معها من قبل المحافظة؛ للقيام بأعمال المعالجة والتخلص الآمن، وانتهت الجولة بتفقد موقع حملة معدات الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظة.

وفي سياق آخر، ترأس رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور طارق العربي، اجتماعًا مع الوفد الياباني من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)؛ لاستكمال مناقشة سبل التعاون في مجال المخلفات.