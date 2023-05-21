الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إزالة 32 حالة بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإسكندرية

إزالة حالة بناء على
إزالة حالة بناء على الأراضي

 

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، التصدي لحالات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة أعمال البناء المخالف، وفرض سيادة القانون.

وشن حي ثان المنتزه حملات تم خلالها، إزالة 6 حالات للبناء المخالف بدون ترخيص بمناطق عزبتي "البرنس قبلي وسيكلام" وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقام حي أول العامرية بإزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية "طيبة 1" ومنطقة النهضة، و7 حالات بناء مخالف في المهد بمنطقة النهضة بنطاق الحي.

وشن حي ثان العامرية حملات لإزالة 4 حالات بناء مخالف بأرض الشرطة وقرية البصرة، والتحفظ على مواد ومعدات البناء المستخدمة.

وأسفرت الحملة التي قام بها مركز ومدينة برج العرب، عن إزالة 4 متغيرات مكانية وبناء مخالف بقرية بهيج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ووقف حالتي بناء على أرض زراعية بنطاق حي وسط.

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