سوناك: بريطانيا ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين هذا الصيف لدعم كييف

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، وبرفقته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين هذا الصيف لدعم كييف في حربها مع روسيا.

وأضاف "سوناك"، إنه لا أحد يريد السلام أكثر من زيلينسكي وإن شروط السلام ينبغي أن تستند إلى مبادئ أوكرانيا.

- الرئيس الأوكراني: نجهز لخطوات مشتركة جديدة مع حلفائنا ردًا على الحرب الروسية

وسبق أن قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن حكومته تجهز لـ"خطوات مشتركة جديدة" مع حلفائها ردًا على الحرب الروسية.

وأضاف "زيلينسكي" فى كلمة له عبر الفيديو نقلتها، قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن كييف تنسق المواقف مع الشركاء ومن بين ذلك أسلحة دفاع جوى وطائرات مقاتلة.

وأوضح الرئيس الأوكراني الذى جاءت كلمته بعد عقد اجتماعات مع العديد من القادة على هامش قمة مجموعة السبع فى مدينة هيروشيما باليابان- أن بلاده تحاول إيجاد تعاون مع أكبر عدد ممكن من البلدان والقادة من أجل أوكرانيا، بما يشمل برامج طويلة الأمد لدعم أوكرانيا.