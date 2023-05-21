الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير جهاز تنمية المشروعات بمطروح يطالب بمناقشة إقامة المشروعات الصناعية في جلسات الحوار الوطني

مدير جهاز تنمية المشروعات
مدير جهاز تنمية المشروعات بمحافظة مطروح

قال المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات بمحافظة مطروح، إن الحوار الوطني خطوة مهمة للتواصل بين كافة الأفكار المختلفة وعرض وجهات النظر والرؤي حول المشكلات التي تواجهها الدولة في الفترة الحالية "هناك تحديات سياسية واقتصادية وإقليمية تواجهها الدولة".

 

وطالب مدير جهاز تنمية المشروعات بمحافظة مطروح لـ “الدستور”، بأن يتم مناقشة إقامة المشروعات الصناعية بمصر، موضحا أن الدول تتقدم بمشروعاتها الصناعية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن الصناعة مرتبطة بجميع مجالات الحياة: "بتمنى أن ذلك الملف يولي اهتمام من الدولة".

 
وذكر أن الدول المتقدمة تعتمد على وجود صناعة قوية أو وجود أساس قوي للصناعة حيث إنه في الفترة السابقة في عهد الرئيس السيسي تم الاهتمام بالبنية الأساسية للطرق ومشروعات محطات معالجة للصرف الصحي وتطوير الاتصالات بالإضافة إلى امتلاك التكنولوجيا الصناعية مثل المشروع الذي أطلق مؤخرا في العلمين الجديدة "وادي السليكون" مؤكدا أن جميع ما سبق هي بنية أساسية لعملية انطلاق الصناعية في مصر: "لو قدرنا نشتغل على الملف ده كويس وقدرنا نححق فيه إنجاز جمهورية مصر العربية هتكون في مكان تاني".
 

التكنولوجيا الصناعية العلمين الجديدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصناعية الحوار الوطنى مطروح

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