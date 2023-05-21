الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيويورك تايمز: أزمة سقف الدين تهدد بفقدان ثقة المستثمرين فى الاقتصاد الأمريكى

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

توقعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن تتخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها قبل الوقت المحدد، مشيرة إلى أن التخلف عن سداد الديون، يهدد باستقرار النظام الأمريكي، فضلًا عن فقدان ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي.

 

أزمة سقف الدين

قالت الصحيفة الأمريكية: لا تزال الأسواق المالية الأمريكية  تراهن على أن الكونجرس والبيت الأبيض سيبرمان صفقة ولكن هناك مخاوف من عدم برام أي صفقة.

وتابعت الصحيفة: حتى إذا تم إبرام صفقة قبل اللحظة الأخيرة، فإن حالة عدم اليقين الطويلة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وزيادة زعزعة استقرار الأسواق المالية المهتزة بالفعل، ويمكن أن يؤدي إلى تراجع في الاستثمار والتوظيف من قبل الشركات عندما يواجه الاقتصاد الأمريكي بالفعل مخاطر عالية من الركود، ويعيق تمويل مشاريع الأشغال العامة.

وعلى نطاق أوسع، ستؤدي الأزمة إلى إضعاف الثقة طويلة المدى في استقرار النظام المالي الأمريكي، مع تداعيات دائمة.

فقدان الثقة في الاقتصاد الأمريكي

وقال راندال إس كروسزنر، اقتصادي من شيكاغو ومسئول سابق في الاحتياطي الفيدرالي: إن الوضع الاقتصادي الآن في الولايات المتحدة به الكثير من الهشاشة.

البيت الأبيض: جو بايدن طلب تحديد موعد اليوم للتحدث هاتفيًا مع مكارثي

هذا وقال مسئول بالبيت الأبيض وفقًا لما نقلته وكالة رويترز:  إن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من فريقه تحديد موعد في وقت لاحق اليوم الأحد للتحدث هاتفيًا مع الجمهوري كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب بشأن أزمة سقف الدين.

وسعى بايدن إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد أن أطلعه فريقه في اليابان، حيث يشارك في قمة مجموعة السبع، على‭ ‬آخر تطورات محادثات سقف الدين بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونجرس.

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