أخبار فاتتك| تفاصيل وفاة "فتاة فيصل".. ومعين الشعبانى يعين مديرًا فنيًا للترجى التونسى

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار التي شملت أحداثًا سياسية واجتماعية ورياضية وعالمية، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

درجات الحرارة اليوم الأحد 21- 5- 2023 فى محافظات مصر

يهتم قطاع كبير من الجمهور بالبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بشكل يومي للاستعداد الجيد قبل الخروج من المنزل بالملابس المناسبة لحالة الطقس.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تفاصيل وفاة "فتاة فيصل المشردة"

كشف محمود وحيد، رئيس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، عن وفاة "لقاء" الفتاة المشردة المعروفة بفتاة فيصل، وقال وحيد، عبر صفحته "فيسبوك"، إن الفترة الماضية شهدت تعاونًا بين منظمة الشكاوى الحكومية ووزارتي التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، لإيداعها أحد المستشفيات الحكومية بالتنسيق مع الأهل.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

سعر الذهب اليوم الأحد 21 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

ارتفاع جديد عاد ليشهده سعر الذهب في مصر ما دفع الكثيرين لمعرفة قيمة هذا الارتفاع على عكس الأيام الماضية التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا بعد قرار الحكومة بإعفاء الجمارك عن الواردات من الذهب مع القادمين من الخارج.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

على عهدة شوبير.. معين الشعبانى مديرًا فنيًا للترجى التونسى

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رحيل التونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، من أجل تولي تدريب الترجي الرياضي التونسي مجددًا خلال الفترة المقبلة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

البيت الأبيض: بايدن طلب تحديد موعد للتحدث هاتفيًا مع مكارثى حول سقف الدين

قال مسئول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من فريقه تحديد موعد في وقت لاحق، اليوم الأحد، للتحدث هاتفيًا مع الجمهوري كيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب بشأن أزمة سقف الدين، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)