"تعليم الجيزة" توضح حقيقة أزمة "تكاسل وتنافر" في عربي الشهادة الإعدادية

كشف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حقيقة المنشور المتداول بشأن توجيه اللغة العربية في الجيزة.



حيث تداول منشور عبر الفيس بوك عقب امتحان مادة اللغة العربية بالأمس يقول هذا المنشور: “يقرر توجيه اللغة العربية بالجيزة الإجابتان صحيحتان تكاسل وتنافر في ثانيًا القراءة -درس الحمامة المطوقة- وهو سؤال كان محل جدل في الامتحان”.

وقال أشرف سلومة في تصريح خاص، إن هذا غير صحيح والتوجيه لم يقر شيئا، مطالبا أولياء الأمور والمعلمين والطلاب بالالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدر عن المديرية فقط وعدم الالتفات لما يقال على منصات السوشيال ميديا.

وفى ضوء ذلك فقد أوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب مع المتابعة الدورية لسير العملية الامتحانية لإزالة أية معوقات، مشيرا إلى أنه تم التشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان فى يومه الأول أمس 188 ألف طالب وطالبة مقسمة على 686 لجنة بجانب عدد ( 2 ) لجنة للحالات الخاصة على مستوى المحافظة وقد بلغت نسبة الحضور 99%

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم الأحد والجدول كالتالي :

السبت الموافق 20/5/2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-الأحد الموافق 21/5/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الإثنين الموافق 22/5/2023: امتحان مادة الهندسة.

-الثلاثاء الموافق 23/5/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

-الأربعاء الموافق 24/5/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

-الخميس الموافق 25/5/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالمدرسة السعيدية).



ثانيا: امتحان المستوى الرفيع

-الثلاثاء 2/5/2023.