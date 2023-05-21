البيت الأبيض: بايدن طلب تحديد موعد للتحدث هاتفيًا مع مكارثى حول سقف الدين

قال مسئول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من فريقه تحديد موعد في وقت لاحق، اليوم الأحد، للتحدث هاتفيًا مع الجمهوري كيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب بشأن أزمة سقف الدين، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وسعى بايدن إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد أن أطلعه فريقه في اليابان، حيث يشارك في قمة مجموعة السبع، على‭ ‬آخر تطورات محادثات سقف الدين بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونجرس.

- بلومبرج: أزمة سقف الدين تهدد الهيبة الاقتصادية الأمريكية

وحذرت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها من تداعيات أزمة سقف الدين على الاقتصاد الأمريكي، واعتبرت أن المواجهات حول سقف الديون تهدد الهيبة الأمريكية، وأن الصراعات المتكررة حول حد الاقتراض تقوض مكانة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية عظمى، مما يعطي فرصة قوية لصعود واستغلال كل من الصين وروسيا للأزمة.

- نفوذ أمريكا على الاقتصاد العالمي يتآكل

وقالت بلومبرج، إن نفوذ أمريكا على الاقتصاد العالمي يتآكل بسبب المأزق السياسي الحالي الذي يعرقل حل أزمة سقف الدين، وسط مخاوف من تأثير تلك الأزمة على مكانة الدولار في التجارة والتمويل العالميين.

وتابعت الوكالة، أن الاقتصاد الأمريكي مر بالعديد من الأزمات ويكافح الاحتياطي الفيدرالي من أجل وقف التضخم الجامح، فضلًا عن سلسلة من إخفاقات البنوك، والمأزق السياسي الآن بشأن قدرة الحكومة على الاقتراض وكل هذه الأمور تقوض السلطة الأمريكية.

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، فإن أزمة واشنطن الحالية الاقتصادية تأتي في الوقت الذي ما زالت تدعم فيه واشنطن أوكرانيا وتقدم لها المزيد من المساعدات لمواجهة خصمها الدب الروسي، منوهة إلى أن كلًا من الصين وروسيا ربما قد تستغل الأزمة الاقتصادية الأمريكية الحالية.