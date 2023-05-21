الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماكرون: قمة مجموعة السبع فرصة لإقناع الهند والبرازيل بالوقوف مع أوكرانيا

ماكرون
ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن قمة مجموعة السبع في اليابان، تعد فرصة لإقناع الدول الناشئة الكبيرة مثل الهند والبرازيل بالوقوف إلى جانب أوكرانيا.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فقد أكد ماكرون على ضرورة تجنب الانقسامات بين مجموعة السبع وتلك الدول، مشيرًا إلى أن القمة في هيروشيما، قمة للوحدة لا سيما بالنسبة لأوكرانيا.

وأضاف الرئيس الفرنسي، إنها تهدف إلى بناء إطار للسلام يستند إلى القانون الدولي ويجب أن يكون سلامًا دائمًا وليس على أساس وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يؤدي إلى تجميد الصراع.

كما وصف "ماكرون" مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة العربية بالسعودية بأنها نقطة تحول حقيقية.


- الرئيس الأوكراني: نجهز لخطوات مشتركة جديدة مع حلفائنا ردًا على الحرب الروسية

وسبق أن قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن حكومته تجهز لـ"خطوات مشتركة جديدة" مع حلفائها ردًا على الحرب الروسية.

وأضاف "زيلينسكي" فى كلمة له عبر الفيديو نقلتها، قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن كييف تنسق المواقف مع الشركاء ومن بين ذلك أسلحة دفاع جوى وطائرات مقاتلة.


وأوضح الرئيس الأوكراني الذى جاءت كلمته بعد عقد اجتماعات مع العديد من القادة على هامش قمة مجموعة السبع فى مدينة هيروشيما باليابان- أن بلاده تحاول إيجاد تعاون مع أكبر عدد ممكن من البلدان والقادة من أجل أوكرانيا، بما يشمل برامج طويلة الأمد لدعم أوكرانيا.

وشدد الرئيس الأوكرانى "سنبذل قصارى جهدنا لضمان مشاركة العالم فى مبادرتنا للسلام على أعلى مستوى ممكن".

ماكرون مجموعه السبع قمة اليابان الهند أوكرانيا

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