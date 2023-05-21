الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى استشهاد القديس اديليو دارونش

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، الأحد 21 مايو، بذكرى استشهاد القديس اديليو دارونش خادم المذبح الفتى والشهيد.

وتزامناً مع احتفال الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، بعيد استشهاد القديس اديليو دارونش خادم المذبح الفتى والشهيد، ترصد "الدستور" في سطور أبرز المعلومات عنه.



- نشأة القديس اديليو دارونش



ولد اديليو دارونش في 25 أكتوبر عام 1908 في دونا فرانسيسكا، وهي بلدة في ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية، و كان اديليو دارونش الثالث من بين ثمانية أطفال، وكانت عائلته من أصول إيطالية، على وجه التحديد من منطقة أجوردينو.

- مرحلة تعليمع

كان اديليو دارونش جادًا ومثقفًا ومجتهدًا، وكان يحب لعب كرة القدم وركوب الخيل. انتقل مع عائلته إلى نونواي ، وانضم إلى المدرسة التي أسسها كاهن الرعية الأب مانويل جوميز غونزاليس، فكان هذا الكاهن مقرباً جداً لعائلته وافقه "اديليو" الفتى أكثر من مرة في رحلاته الرعوية الطويلة، وكان يقوم بخدمة المذبح مع الكاهن ويساعده في رحلاته الرسولية.

في عام 1924، عندما تم إرساله لزيارة بعض المستوطنين البرازيليين من أصل ألماني في غابة تريس باسوس. لكن أثناء الرحلة، وقع الاثنان في كمين نصبه بعض الجنود الذين عارضوا أعمال التبشير بالإيمان المسيحي التي قام بها الاب مانويل.

- وفاته

تم تقييد الأب مانويل واديليو دارونش، الذي كان يبلغ من العمر ستة عشر عامًا، في شجرتين وتم إطلاق النار عليهما في 21 مايو 1924.

تم إعلان قداسة القديس اديليو دارونش خادم المذبح الفتى والشهيد في 21 أكتوبر عام 2007، وذلك في عهد قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر، ويتم تكريم رفات الأب مانويل والقديس اديليو دارونش خادم المذبح الفتى والشهيد في كنيسة أبرشية نونواي.