بسبب خلافات قديمة.. مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة دامية بالدقهلية

كشف مصدر أمني عن مصرع شخص وإصابة آخر بطلق ناري في القدم، نتيجة خلافات في قرية كفر أبو ناصر مركز دكرنس محافظة الدقهلية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة وإستخدام سلاح ناري.

- نتائج التحريات



على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس، إلي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية، نتج على إثرها مصرع "خ .أ. ص. ا" بطلق ناري في الصدر، وإصابة "ع. ا. ا"، مصاب بطلق ناري في القدم، نتيجة تعدي "ح. ع"، 20 عام، مقيم قرية نجير دائره المركز عليهما، بسبب تجدد خلافات سابقة فيما بينهم.



تم ضبط المتهم بمعرفة قوات الأمن، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة،و تم نقل الجثمان للمشرحة والمصاب للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتم التحفظ علي الجثمان داخل مشرحة مستشفي دكرنس العام، وإخطار النيابة العامة لإعمال شؤونها ومباشرة التحقيقات.