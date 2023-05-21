الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كرم جبر: مشكلة السودان أعمق من سوريا

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الملف السوري من أكثر الملفات تعقيدًا في المنطقة. 

وأضاف "جبر"، خلال لقاءه ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية مرحلة جديدة في العمل العربي المشترك، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية جعلت من سوريا مسرحًا لعملياتها، مؤكدًا أن سوريا تحتاج إلى حوار داخلي لبداية مرحلة جديدة.

وعن الأزمة السودانية، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن اتفاقات التهدئة في السودان ليست كافية، لافتًا إلى أن مشكلة السودان أعمق من سوريا، والحل أن يرفع الجميع يده عنها. 

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،  إلى أن مشكلة السودان مرشحة للاستمرار  لسنوات طويلة قادمة. 

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