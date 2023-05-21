الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كرم جبر: السلام والأمن لن يسود المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية

كرم جبر
كرم جبر

وجه الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشكر للملكة العربية السعودية على التسهيلات الكبيرة التي قدمتها لكل الوفود الإعلامية.

 

وقال جبر، خلال لقاءه ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، أن الرئيس الأوكراني جاء إلى القمة العربية ليعرض مشكلة بلاده، وأنه يسعى إلى السلام. 

 

وأوضح، أن حضور الرئيس الأوكراني للقمة العربية كان مفاجئة، لأن الدول العربية تقف موقف الحياد، لافتاً إلى أن وجود الرئيس الأوكراني بالقمة العربية ليس انحيازًا. 

 

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تحتل الصدارة في كل نسخ القمة العربية، لافتًا إلى أن التوافق الفلسطيني بين فتح وحماس يمثل 50%  من حل القضية.

 

وأكد أن إسرائيل تريد القضية الفلسطينية في ثلاجة الموتى طوال الوقت، مشددًا على ضرورة وجود موقف عربي شديد تجاه الغارات الإسرائيلية.

 

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن مصر دفعت ثمن كبير جدًا من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن السلام والأمن لن يسود في المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية.

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