الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ جهاز هضمى يحسم الجدل حول أضرار "الإندومى الكورى"

الإندومي الكوري
الإندومي الكوري

حسم الدكتور محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بقصر العيني، الجدل حول حقيقة أضرار "الإندومي الكوري"، بعد وفاة شاب بسبب أكله، قائلًا: "إنه من الصعب أن أقول إن الشعرية قد تسبب الوفاة لأي إنسان في الدنيا".

وأضاف منيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشعرية أحد مشتقات القمح، سواء كانت مصنوعة من القمح أو من حبوب أخرى مخلوطة معه، وبالتالي فمن المستحيل أن يتسبب ذلك في أي مشكلة من أي نوع.

وأوضح أن هناك ما يسمى بالتسمم الغذائي، حيث من الممكن أن يصاب الإنسان بالتسمم الغذائي عن طريق اللبن أو من الشوربة، أو من الأرز نفسه، أو عن طريق بعض أنواع اللحوم المحفوظة بطريقة غير سليمة مثل الفسيخ على سبيل المثال. 

وأشار إلى أن الإصابة بالنزلات المعوية قد تتسبب في الجفاف والفشل الكلوي، حيث توجد أسباب كثيرة للوفاة بسبب الطعام. 

وبين أن الإندومي يعتبر من الأكلات الموجودة في أستراليا ونيوزيلاند وماليزيا وكندا وأمريكا وإنجلترا، وتباع بأرقام مرعبة عالميًا، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأكلات بدأ ينتشر منذ السبعينات، مؤكدا أن أكل الحبة الكاملة للقمح يعتبر من الأشياء التي تقلل من الموت المفاجئ، وهو ما لا يتحقق في الإندومي.

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