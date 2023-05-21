الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على عهدة شوبير.. معين الشعبانى مديرا فنيا للترجى التونسى

معين الشعبانى
معين الشعبانى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رحيل التونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، من أجل تولي تدريب الترجي الرياضي التونسي مجددًا خلال الفترة المقبلة.

وتوصل الشعباني لاتفاق مع إدارة سيراميكا كليوباترا على الرحيل عن النادي بالتراضي خلال الوقت الراهن.

ونشر أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "معين الشعباني مديرًا فنيًا للترجي من جديد وخالد جلال الأقرب لخلافته في سيراميكا كليوباترا".

وكان نبيل معلول المدير الفني السابق لفريق الترجي قد استقال من منصبه عقب الخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتولى أنيس البوسعيدي المدرب المساعد، المهمة بدلًا منه في مباراة الإياب التي خسرها الترجي بهدف نظيف.

معين الشعباني الاهلي ضد الترجي احمد شوبير سيراميكا كليوباترا

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