الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة الوداد.. 4 عوامل تهدد حلم الأهلى فى حصد دورى أبطال أفريقيا

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع مباراتين مصيرتين أمام الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023.

 

وضرب الوداد موعدا لمواجهة الأهلي بعد تخطيه عقبة صن داونز الجنوب أفريقي في الدور نصف النهائي.

 

وتقام مباراتي الذهاب والإياب يومي 4 و11 يونيو المقبل.

 

وقبل خوض موقعة النهائي ضد الوداد هناك عدة عوامل تهدد حلم الأهلي الذي يأمل في استعادة اللقب بعد أن حرمه الفريق المغربي منه النسخة الماضية.

 

احتمالية غياب مروان عطية وحمدي فتحي

يواجه الأهلي أزمة كبيرة تتمثل في احتمالية غياب عناصر مؤثرة عن مباراة إياب الدور النهائي نتيجة الحصول على بطاقتين صفراوتين.

 

وفي حال الحصول على بطاقة صفراء أخرى، سيفقد المارد الأحمر جهود هؤلاء اللاعبين في مباراة العودة المرتقبة.

وأبرز هؤلاء مروان عطية وحمدي فتحي المهددان بالغياب في حال حصول أحدهما على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب أمام الوداد.


ضغط المباريات المحلية والخوف من الإصابات

سيخوض الأهلي 3 مباريات في بطولة الدوري الممتاز خلال أسبوع واحد فقط.

 

هذا الضغط سيجعل اللاعبين عُرضة للإرهاق والتعرض للإصابات قبل موقعتي النهائي الأفريقي.


تاريخ المواجهات أمام الوداد

يمتلك الأهلي تاريخًا سلبيًا في مواجهاته ضد الوداد المغربي، الذي سبق وأن حصد لقبي دوري أبطال أفريقيا عامي 2017 و2022 على حساب المارد الأحمر.

 

ويخشى الأهلي خسارته النهائي الثالث أمام الوداد ليصبح الأمر بمثابة عقدة أزلية.


الخوف من الأخطاء التحكيمية

عامل آخر يهدد حلم الأهلي وهو الأخطاء التحكيمية التي دائمًا ما تحدث في مواجهات المارد الأحمر ضد الوداد.

كما حدث في ذهاب نهائي نسخة 2017 مع الحكم الأثيوبي بامالاك تيسيما ولقاء الإياب ضد الجامبي بكاري جاساما.

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