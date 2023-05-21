الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"متحدث التعليم": منع الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات

لجان امتحانات
لجان امتحانات

أوضح شادي زلطة، المتحدث باسم التعليم، تفاصيل القرارات الثلاث الصادرة عن وزير التربية والتعليم والتي سيتم تنفيذها بدءا من العام القادم، قائلًا: "إن القرارات الصادرة اليوم هي استكمال للإجراءات التي أعلن عنها الدكتور رضا حجازي خلال الفترات الماضية". 

وأضاف شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه كلما تحركنا خطوة للأمام يكون هناك تحدي من التحديات التي نواجهها، والتي يتم اتخاذ إجراءات مختلفة معها حتى يتم تزويد كل سبل ضمان انتظام عملية الامتحانات بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودًا كبيرة جدًا لضمان سير عملية الامتحانات بشكل كامل.

وأوضح أن الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور رضا حجازي اليوم، فيما يتعلق بالعام القادم هو تطبيق نظام البوكليت في نظام امتحانات الإعدادية، لافتًا إلى أنه لن يوجد تغيير في نظام الامتحان، حيث أن نظام البوكليت كل ما فيه هو عبارة عن كراسة أسئلة وإجابة متواجدة في كراسة واحدة، لافتًا إلى أن كل سؤال سيكون تحته المكان الكافي للإجابة.

وأشار إلى أنه تم منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات.

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