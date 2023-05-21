الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال سوسيداد يُفسد احتفال برشلونة بلقب الليجا ويهزمه بثنائية فى الكامب نو

ريال سوسيداد وبرشلونة
ريال سوسيداد وبرشلونة

فاز فريق ريال سوسيداد على مضيفه برشلونة بنتيجة 2 /1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع سوسيداد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 85 نقطة، وهو الذي  كان قد ضمن التتويج بلقب الدوري في الجولة السابقة.

وتقدم سوسيداد عن طريق ميكيل ميرينو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف ألكسندر سورلوث الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة بعد الانفراد بالحارس.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الوحيد لبرشلونة، من رأسية رائعة بعد عرضية من فيران توريس.

ريال سوسيداد برشلونة الدوري الاسباني الكامب نو

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