ريال سوسيداد يُفسد احتفال برشلونة بلقب الليجا ويهزمه بثنائية فى الكامب نو

فاز فريق ريال سوسيداد على مضيفه برشلونة بنتيجة 2 /1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع سوسيداد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 85 نقطة، وهو الذي كان قد ضمن التتويج بلقب الدوري في الجولة السابقة.

وتقدم سوسيداد عن طريق ميكيل ميرينو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف ألكسندر سورلوث الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة بعد الانفراد بالحارس.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الوحيد لبرشلونة، من رأسية رائعة بعد عرضية من فيران توريس.