الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يكشف لغز استدراج طفل وخطفه فى القليوبية

خطف طفل
خطف طفل

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن استدراج طفل بالقليوبية وإعادة الطفل لأهليته وضبط مرتكب الواقعة .

وحرصت أجهزة وزارة الداخلية على كشف ملابسات تداول إستغاثة عبر مواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن تغيب ( أحد الأطفال – مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة) ونشر صورة الشخص القائم على محاولة استدراج الطفل. 
 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من ("والد الطفل" – مقيم بدائرة المركز ) بغياب نجله عن المنزل عقب خروجه للهو بأحد محلات الألعاب الإلكترونية بناحية محل سكنه وعدم عودته .. وتم تحديد مكان الطفل وتسليمه لأهليته.
 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) وبمواجهته اعترف بمحاولته إستدراج للطفل المذكور .
 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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