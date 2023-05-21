الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير فى الشئون العربية يستعرض حصاد القمة العربية الـ 32

القمة العربية الـ
القمة العربية الـ 32

استعرض الكاتب الصحفي، العزب الطيب الطاهر، حصاد القمة العربية الـ 32 وأبرز قرارات "إعلان جدة"، قائلًا: "إنه على الرغم من انعقاد القمة العربية في جدة بشكل دوري، إلا أنها اتسمت بمجموعة من العناصر حيث يمكن وصفها بأنها  بقمة استثنائية في مسار القمم العربية". 

 

وأضاف الطاهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه القمة تشكل واحدة من القمم الاستثنائية في النظام الاجتماعي، لأنها عقدت كاملة العدد بعد حوالي 12 عام من تجميد عضوية سوريا، وعادت سوريا للجامعة العربية فباتت طريقًا مهيئًا لمشاركة الرئيس بشار الأسد في هذه القمة، كما أنها عقدت وسط مصالحات عربية بينية بينية، بدأت منذ أكثر من عامين. 

 

وأوضح أن هناك أجواء إقليمية مواتية؛ أبرزها التقارب المصري التركي وهو ما أحدث نوعًا من التوازن في البنية الإقليمية، ثم جاء التطور المهم المتمثل في الاتفاق السعودي الإيراني والذي قلب كثيرًا من المعادلات في الإقليم، وشكل اختراقًا للكثير من الاحتقانات. 

 

وأشار إلى وجود توافق في المنظور العربي لاتفاق الدول العربية لإعادة تفعيل الدور العربي في التعامل مع الأزمات العربية. 

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 21 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

روسيا تعلن السيطرة الكاملة على باخموت

وصول مدمرة إيطالية إلى وارسو للمساعدة فى حماية ساحل بولندا

على عهدة شوبير.. معين الشعبانى مديرا فنيا للترجى التونسى

الحسينى: هناك جهد حقيقى مبذول لخروج الحوار الوطنى بهذا الالتزام

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 21 مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل تقلق إسرائيل؟

الخارجية الباكستانية تدين اقتحام الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال والكنيست

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل