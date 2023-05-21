الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"مجموعة السبع" تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين لاتخاذ خطوات لتحقيق حل الدولتين

مجموعة السبع
مجموعة السبع

 دعا قادة دول مجموعة السبع، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة لتحقيق "حل الدولتين".

 

وقال القادة المجتمعون فى هيروشيما باليابان - فى بيان مشترك - إنه على الفلسطينيين والإسرائيليين الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فى ذلك الأنشطة الاستيطانية والتحريض على العنف.

 

وأكد القادة، أنهم سيواصلون دعم الاقتصاد الفلسطينى ووكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا).


وتضم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى؛ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. 

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