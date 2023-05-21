الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكرانى: نجهز لخطوات مشتركة جديدة مع حلفائنا رداً على الحرب الروسية

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى

 قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن حكومته تجهز لـ "خطوات مشتركة جديدة" مع حلفائها رداً على الحرب الروسية.

 

وأضاف زيلينسكى - فى كلمة له عبر الفيديو نقلتها، قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن كييف تنسق المواقف مع الشركاء ومن بين ذلك أسلحة دفاع جوى وطائرات مقاتلة.


وأوضح الرئيس الأوكرانى - الذى جاءت كلمته بعد عقد اجتماعات مع العديد من القادة على هامش قمة مجموعة السبع فى مدينة هيروشيما باليابان- أن بلاده تحاول إيجاد تعاون مع أكبر عدد ممكن من البلدان والقادة من أجل أوكرانيا، بما يشمل برامج طويلة الأمد لدعم أوكرانيا.


وشدد الرئيس الأوكرانى "سنبذل قصارى جهدنا لضمان مشاركة العالم فى مبادرتنا للسلام على أعلى مستوى ممكن".


وعلى صعيد متصل، دعا الرئيس الأوكراني، الهند للانضمام إلى مبادرة صيغة السلام الأوكرانية خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى على هامش قمة مجموعة السبع فى اليابان.


وأضاف زيلينسكى أن الطرفين ناقشا حاجة أوكرانيا إلى مستشفيات متنقلة وإزالة الألغام الأرضية خلال اجتماعهما الأول وجهاً لوجه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير من العام الماضي.


أما رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، فقد أكد لزيلينسكي، فإنه حريص على المساعدة، وقال له إن الحرب قضية إنسانية وقيم إنسانية، مشدداً على أن بلاده "ستفعل كل شيء فى حدود إمكانياتنا".


وفى سياق متصل، كشفت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن المبعوث الصينى الخاص للشئون الأوراسية، السفير الصينى السابق لدى موسكو، لى هوي، سيزور روسيا الأسبوع المقبل ضمن جولته التى بدأت يوم 15 مايو فى اطار الجهود الهادفة لإيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية .

ونقلت الوكالة الروسية عن ما وصفته بمصدر روسى مطلع قوله " إن موعد الزيارة سيتم الأسبوع المقبل دون تحديد يوم بعينه" .


وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، قد أعلن أن جولة هوى التى تشمل زيارة كل من أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، تعد دليل آخر على التزام الصين بتعزيز السلام والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

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