بحضور صناع السينما.. ختام الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوى

اختتمت مساء أمس السبت 20 مايو، فعاليات الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي، والتي أقيمت على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من صناع السينما، والنقاد السينمائيين والصحفيين المتخصصين بالشأن الفني.

بدأ حفل الختام بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم اعتلت المسرح مذيعة الحفل دينا يحيى، التي قالت إن شعار المهرجان هذا العام (سينما مصرية مصرية)، وهذه الليلة ستكون مختلفة، ليس فقط من أجل توزيع شهادات الأفضل لعام 2022، ولكن لتكريم ثلاثة من نجومنا الذين أثروا الحياة الفنية.

جمعية الفيلم السنوي

وأضافت في كلمتها، بأنه قبل تكريم نجومنا، لابد ألا ننسى نجومنا الراحلين، الذين أسعدونا بأعمالهم وفارقوا الحياة العام الماضي، وبدأ بعدها عرض فيديو للراحلين على الشاشة.

رحبت بعدها برئيس المهرجان مدير التصوير محمود عبدالسميع، ودعته لإلقاء كلمته، والذي رحب بالحضور الكريم، وقال إن جمعية الفيلم تم تأسيسها عام 1960، وتزاول نشاطها كل يوم سبت حتى الآن، وقد تم تأسيس المهرجان عام 1974، والعام المقبل سيكون اليوبيل الذهبي للمهرجان.

وأضاف قائلا: لدينا لائحة مختلفة عن كل المهرجانات، فالأفلام تدخل المهرجان عن طريق استفتاء النقاد وأعضاء جمعية الفيلم، وقد تمت إضافة بند للأفلام العربية التي يتم عرضها في دور العرض المصرية.

جمعية الفيلم السنوي

واستطرد في الحديث قائلا: في العام الماضي فاز فيلم فلسطيني، ويسرنا عرض فيلم فلسطيني اليوم في الختام، ولابد من توجيه التحية لمهرجان "العودة "، فلتحيا فلسطين.

وقبل البدء في تكريمات المهرجات لرموز السينما المصرية، دعت المذيعة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، ومسعد فودة نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانين العرب، للصعود على المسرح والمشاركة في التكريم.

وبدأت التكريمات لثلاثة من رموز السينما المصرية، الذين ساهموا في إثراء الحياة الفنية لسنوات طويلة، وهم المونتيرة الكبيرة عاشقة السينما سلوى بكير وتسلمها عنها المخرج عمر عبد العزيز، ثم الفنانة القديرة صانعة السعادة إسعاد يونس، وتسلمها عنها المخرج عمر عبدالعزيز نظرًا لمرورها بوعكة صحية، ثم المخرج الذي كانت قضايا المجتمع هي همه الأول القدير عمر عبدالعزيز، وقد وقفوا جميعًا لالتقاط صورة تذكارية بدروع التكريم.

جمعية الفيلم السنوي

وعادت المذيعة لجوائز الحفل، حيث نوهت بإضافة المهرجان منذ العام الماضي لبند مهمفي للائحة، وهو ضم الأفلام العربية التي تم عرضها في دور العرض المصرية ضمن الاستفتاء العام للنقاد و السينمائيين وأعضاء جمعية الفيلم.

وأضافت بأنه يتم اختيار أفضل 3 أفلام بعدد الأصوات، وقد شارك في الاستفتاء لهذا العام 14 فيلما وقامت بعدها بتقديم الثلاثة أفلام الفائزة وهي:

الفيلم الأردني "بنات عبدالرحمن"، للمنتجة شاهيناز العقاد، والتي بعثت برسالة محبة من الخارج قائلة: أشكر جمعية الفيلم على منحها أفضل فيلم عربي، عندما تأتي الجائزة من مصر يكون لها فرحة أخرى، فالجمهور المصري أو النقاد في مصر لم يخذلوها أبدا، فيما شكر المخرج زيد أبو حمدان جمعية الفيلم على الجائزة، وبعث برسالة محبة وتقدير من الأردن، وتسلم عنهم الجائزة ماريا عادل مدير التسويق والعلاقات العامة بالشركة المنتجة.

الفيلم اللبناني "دفاتر مايا"، للمخرج خليل جريج والمخرجة جوانا حاجي توما، وتسلم الجائزة عنهم أحد فريق الشركة المنتجة.

الفيلم اللبناني "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر، وتسلم الجائزة عنه المؤلفة الموسيقية فجر سليمان، ووقف الجميع بعدها لالتقاط صورة تذكارية مع الجوائز.

بدأت بعدها تكريمات الدورة 49 من المهرجان للأفلام التي نافست في المسابقة وتم عرض فيديو قصير لهم على الشاشة وهي 5 أفلام "من أجل زيكو"، "كيرة و الجن"، "قمر 14"، "الجريمة"، "العنكبوت".

جمعية الفيلم السنوي

وقبل البدء في التكريمات، دعت المذيعة أعضاء لجنة التحكيم للمشاركة في منح الجوائز رحبت بهم وهم، الدكتورة أمل الجمل، المخرج عادل الأعصر، هشام سليمان، الناقدة ماجدة موريس، المخرج محمد ياسين، الدكتور وليد سيف، ورئيس لجنة التحكيم المخرج والسيناريست إبراهيم الموجي وتحدث المخرج عادل الأعصر و قال في كلمته، إن المهرجان يحتفي بصناعة السينما وقد تميزت الأفلام المعروضة بالجودة الفنية، أما كتابة السيناريو فإفتقدت للإحكام، واللجنة رأت حجب الجائزة فمسئولية جودة السيناريو تقع على عاتق المخرجين كما المؤلفين.

فيما قال رئيس اللجنة إن لجنة التحكيم فوجئت بتفوق كل عناصر الفن السينمائي، ولكن لم يكن السيناريو على نفس الجودة فكان يفتقد للحبكة.



قام الجميع بإلتقاط صورة تذكارية على المسرح، ثم بدأ الإعلان عن الجوائز والتي جاءت على النحو التالي:

جائزة أفضل أفيش ذهبت للفنان شريف مختار عن فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، وقد تم حجب جائزة أفضل ماكياج، وذهبت جائزة أفضل مؤثرات صوتية لـ تامر مرتضى عن فيلم "كيرة و الجن"، وجائزة أفضل ميكساج صوت لـ أحمد أبو السعد عن فيلمي "كيرة و الجن" و "العنكبوت".

جمعية الفيلم السنوي

وذهبت جائزة أفضل ملابس للمصممة ناهد نصر الله عن فيلم "كيرة و الجن"، و جائزة أفضل ديكور لـ باسل حسام عن فيلم "كيرة و الجن"، و جائزة أفضل موسيقى تصويرية للموسيقار هشام نزيه عن فيلم "كيرة و الجن".

وجائزة أفضل مونتاج ذهبت لـ المونتير أحمد حافظ عن فيلم "قمر 14"، ونظرًا لتواجده بمهرجان كان تسلمها عنه المخرج تامر مرتضى، وذهبت جائزة أفضل تصوير لـ أحمد المرسي عن فيلم "كيرة والجن" وتسلمها عنه المخرج مروان حامد نظرًا لتواجده في مهرجان كان.

وتم حجب جائزة أفضل سيناريو، أما جائزة أفضل مخرج فذهبت للمخرج مروان حامد عن فيلم "كيرة والجن"، وذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان للفنان خالد أنور عن فيلم"قمر 14"، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان ذهبت للفنانة اللبنانية رزان جمال عن فيلم "كيرة والجن".

وذهبت جائزة أفضل ممثل دور أول للفنان كريم محمود عبد.