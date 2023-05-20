حبس 3 متهمين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة في المطرية

قررت نيابة المطرية، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمنطقة المطرية.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارتين ملكهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1،500 كجم – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط آخر أثناء تواجده بأحد الشوارع في المطرية، وبحوزته (كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 3 كجم - كمية من جوهر الحشيش المخدر – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - هاتف محمول – مبلغ مالى).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.