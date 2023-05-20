السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام الخولى: الحوار الوطنى مهم لمناقشة موضوعات مُلحة والاستماع لوجهات نظر مختلفة

حسام الخولي
حسام الخولي

كشف النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، عن استعداد الأحزاب لجلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني المقررة غدًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم السبت، إن في الحوار الوطنى ستتم مناقشة ملف الأحزاب السياسية، مضيفًا أن الأحزاب مهمة جدًا للسياسة بالدولة وعندما تؤدى بشكل جيد تكون داعمة للدولة سياسيًا واقتصاديًا وتعتبر الأحزاب همزة وصل ما بين الدولة والشعب. 

وأضاف أن الكل يشارك في جلسة الأحزاب السياسية سواء أحزاب الموالاة أو المعارضة أو الخبراء، لافتًا: "الحوار الوطني مهم لمناقشة موضوعات ملحة والاستماع لوجهات نظر مختلفة، والمجال مفتوح لعمل الأحزاب السياسية ووصلنا لأكثر من 100 حزب حاليًا". 

وتابع: "قدمنا العديد من المقترحات للحوار الوطني ونتشوق لسماع كافة الآراء"، مضيفًا: "لدينا 85 مقرًا، أي في كل حي في الجمهورية بها مقر لحزب مستقبل وطن للمشاركة في أي نشاط حزبي للمواطنين".

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