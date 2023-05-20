السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وسط غياب الفنانين.. انتهاء عزاء محمد الأدندانى

عزاء الفنان محمد
عزاء الفنان محمد الأدنداني

انتهى عزاء الفنان الراحل محمد الأدنداني، منذ قليل، والذي أقيم عقب صلاة المغرب بجمعية أدندن الخيرية بجوار قصر عابدين بحضور أسرته وعدد من أصدقائه وسط غياب الفنانين.

واستقبل العزاء أسرة الراحل كان أبرزهم شقيقه والذي سرد كيف بدأ الفنان الراحل مشواره كان من أبرزها حبه للفن منذ صغره وتكوينه لفرقة النوبة للفنون المسرحية الذي جاب بها جميع أنحاء الجمهورية ووصل بها إلى جنوب السودان ليقدم العروض المسرحية والمونولوج، كما قدم المونولوجست في أفراح النوبيين وحاز على شهرة واسعة من خلالها.

ورحل الفنان النوبي محمد الأدنداني عن عالمنا، الإثنين الماضي، عن عمر ناهز الـ82 عامًا في الإسكندرية وشيعت جنازته ودفن جثمانه بها. 

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد نعت الفنان الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث كتبت: "تنعى نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير محمد الأدنداني وتتقدم بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

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