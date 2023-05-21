الحسينى: هناك جهد حقيقى مبذول لخروج الحوار الوطنى بهذا الالتزام

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن متابعة الحوار الوطني من أمام شاشات التلفاز هي حالة معينة، وأن تتابع الحوار الوطني كحاضر مستمع هي حالة ثانية، وأن تتابع الحوار الوطني كمشارك بالكلمة فهي حالة ثالثة.

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك فرقا كبيرا بين المتابعة على الشاشة أو المتابعة بالاستماع أو المشاركة بالكلمة، حيث يمكن لمس مدى الجهد الحقيقي المبذول من مجلس الأمناء والأمانة الفنية حتى يخرج هذا الحوار بمنتهى التنظيم ومنتهى الالتزام.

وأوضح أن التنظيم العام الخاص بجلسات الحوار الوطني، من حيث محاوره وجلساته المختلفة، بمناقشاته، بفترات الاستراحة فيه، كل شيء محسوب بالثانية، من حيث توقيت البدء، عدد المتحدثين، لافتًا إلى أن الألطف في الموضوع هو الالتزام العام بهذه القواعد المنظمة، بحيث أننا جميعًا نستطيع أن نسمع كل المتحدثين.