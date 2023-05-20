السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وائل السمري: انعدام الوعي يقود الخلاف بين أسرة سمير صبري على مقتنياته

وائل السمري
وائل السمري

أكد الكاتب الصحفي وائل السمري، أن طبيعة الخلاف بين أسرة الفنان الراحل سمير صبري على مقتنياته خلاف يقوده انعدام الوعي، موضحا أن المشكلة تكمن في أن الراحل له ورثة شرعيون من أبناء عمومته لأنه لم ينجب.

وقال السمري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إن سمير صبري لم ينجب أبناء وبالتالي الورثة ليسوا أقرباء منه باستثناء ابنة خالته كانت قريبة منه، مؤكدا أنهم لم يعرفوا قيمة مقتنيات الراحل ولكن المحكمة حكمت لهم.

وتابع: "أقارب سمير صبري للأسف ضيعوا كل مقتنياته التاريخية والأدبية وبيتخانقوا حاليا على الأشياء التي تباع وتشترى وقلة الوعى هنا تتجلى بشكل كبير"، لافتا إلى أن لديه أوراق شيكات ممضية باسم سمير صبري بفلوس وهما رموا كل الأوراق ولم يفرقوا بين أوراق شخصية وحاجات مهمة، مؤكدا أنه وجد شيكات بتوقيع الفنان الراحل ضمن الأوراق التي عثر عليها.

وكشف مفاجأة عن نموذج من إحدى الأوراق المتعلقة بسمير صبري قائلا: "أغنية يا حبيبي يا مصر للنجمة الكبيرة شادية حقوقها مملوكة لسمير صبري رسميا وهذا الجيل كان ينتج فن عظيم عشان كان في روح عظيمة".

وشدد على أهمية وجود متحف ليضم مقتنيات سمير صبري وغيره من النجوم الكبار، قائلا: "لازم يكون في متحف كبير محترم يليق بتاريخ ورموز مصر وسبق وتقدمت أول لما أطلقنا حملة لن يضيع، وتقدمت لوزيرة الثقافة بمشروع متكامل بعمل ما يسمى متحف الخالدين يكون مركز لتوثيق وحفظ التاريخ الفني والسياسي وكل ما ينتمون لتاريخ مصر، والمشكلة ليست في الفنانين ولكن أننا مفكرناش قبل كده نجمع الحاجات دي وأنا على يقين إنه هيتعمل متحف ويعرض فيه هذه المقتنيات".

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