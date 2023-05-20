السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كلوب: ليفربول لم يكن جيدا للتواجد فى المربع الذهبى بالدورى الإنجليزى

كلوب
كلوب

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن فريقه لم يكن جيدا بما يكفي ليتأهل للعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وتعادل ليفربول مع أستون فيلا 1/1 اليوم السبت لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند سبع مباريات كما أيضا تضاءلت آماله في التواجد في المراكز الأربعة الأولى.

ومازالت الفرصة متاحة أمام ليفربول للتواجد في المربع الذهبي إذا فاز على ساوثهامبتون في المباراة الأخيرة على أمل ألا يحصل نيوكاسل أو مانشستر يونايتد على أي نقطة في مباراتيهما المتبقيتين، وهي نتيجة اعترف كلوب بأنها لن تحدث.

وقال كلوب: "أعتقد أن الموسم ككل هو عبارة عن موسم نتأهل فيه للدوري الأوروبي بدلا من دوري الأبطال".

وأضاف: "لفترة طويلة لم نكن جيدين بما يكفي أو لم نكن أنفسنا".

وبينما كان التعادل مخيبا للآمال، على الأقل كانت هناك  نهاية لاتنسى بالنسبة لروبرتو فيرمينو، الذي سيرحل عن النادي بعد ثماني سنوات، حيث شارك في المباراة من على مقاعد البدلاء ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 89.

ولم يكن فيرمينو هو اللاعب الوحيد الذي يودع أنفيلد حيث أن جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين  ونابي كيتا، الذي لم يتواجد في قائمة الفريق، سيرحلون عند نهاية تعاقدهم بنهاية الشهر المقبل.

وقال كلوب: "هذا اليوم لم يكن سهلا بالنسبة لنا- لا أعذار لأي شيء. لم يكن الأمر سهلا لأننا نحب اللاعبين الأربعة".

وأضاف: "يمكنني القول أن الشوط الأول لم يكن عظيما.. كنا في حالة تسرع سواء كانت الكرة معنا أم لا".

 

الألماني يورجن كلوب ليفربول الدورى الانجليزى البريميرليج

الأكثر قراءة

حوارات «البوكر».. الروائى زهران القاسمى: «البوكر» فتحت لى نافذة كبيرة للقراءة خصوصًا فى مصر

الطريق إلى الشفاء.. كيف أصبحت مصر نموذجًا للعالم في مكافحة فيروس سي؟

مفاجأة فى وفاة شاب بسبب تحدى الشعرية سريعة التحضير

السلطان هيثم فى مصر.. أبرز الزيارات التى أجراها "قابوس" لمصر

نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2023| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

سعر الدولار اليوم السبت 20 مايو خلال التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل تقلق إسرائيل؟

الخارجية الباكستانية تدين اقتحام الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال والكنيست

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل