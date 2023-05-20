السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الجامعة العربية: القضية الفلسطينية كانت فى صدارة الاهتمام بقمة جدة

المستشار جمال رشدى
المستشار جمال رشدى

علق المستشار جمال رشدى، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، على القضايا التي تناولتها القمة العربية الـ32 في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي " مساء اليوم السبت، إن القضية الفلسطينية كانت فى صدارة الاهتمام بالقمة العربية فى جدة، مضيفًا أننا شهدنا توافقاً عربيًا على عودة سوريا لمقعدها فى الجامعة العربية. 

وأضاف أن بقاء سوريا بعيدة عن الجامعة العربية لن يساعد فى حل أزمتها، لافتًا: "القمة العربية الـ32 أمس كان هناك حضور كبير للدول العربية، والاحتفاء بعودة سوريا لجامعة الدول العربية بعد انقطاع 11 عامًا".

وتابع: "حضور الرئيس الأوكرانى لمحفل جامعة الدول العربية مهم، وتم عرض قضيته الأوكرانية المتضررة من روسيا، وظلم شعبه من الروس".

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