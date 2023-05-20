وزير الأوقاف: بلد يُقرأ فيها القرآن ويُصلى فيها على النبي لا يضار أبدًا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يجب أن نفخر بعلماء مصر وقرائها العظماء، مؤكدًا أن بلدا يقرأ فيها القرآن ويصلى فيها على النبي لا يضار أبدًا.

وأعرب وزير الأوقاف، خلال حضوره مقرأة للقرآن الكريم بالجلسات المتواصلة لقراءة القرآن بمسجد الإمام الحسين والتي بدأت أمس بعد صلاة الجمعة وختمت القرآن الكريم مرتلًا اليوم عن سعادته بصبر ودأب القراء العظام على خدمة كتاب الله عز وجل، فما يقومون به من خدمة القرآن الكريم أمر غير مسبوق.

وتابع وزير الأوقاف: "اللهم إنا نشهدك إنا نحبك ونحب القرآن ونحب رسولك وأهل بيت رسول الله، متوجهًا بالدعاء للرئيس في ختام كلمة ومشددًا بضرورة الحفاظ على الأوطان، وقال في دعاءه: "اللهم إن كنت تعلم أن عبدك عبد الفتاح السيسي يحبك ويحب رسولك وآل بيتك وأهل القرآن فزده تأييدًا، وتوفيقًا وبركة ويسرا من عندك يارب العالمين واجعل مصر أمناً وأماناً".