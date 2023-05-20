حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري.

وتقام مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود مساء غدا الأحد على ستاد الإسماعيلية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة بينما يتذيل حرس الحدود جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - محمد كوكو - عبد الله جمال

خط الدفاع: باهر المحمدي - محمد نصر - محمد هاشم - عصام صبحي - كريم عرفات - محمد دسوقي - عماد حمدي

خط الوسط: سيرجي أكا - محمد مخلوف - محمد حسن - أحمد مدبولي - عمر الساعي - محمد عبد السميع - كريم الديب - ياو أنور - محمود الشبراوي

خط الهجوم: محمد الشامي - فراس شواط - أبو بكر حمزة

