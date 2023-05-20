السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جومانا مراد: وأنا صغيرة كنت بحلم أني ممثلة مشهورة وليا مستقبل

جومانا مراد
جومانا مراد

قالت النجمة جومانا مراد، أنها لم تخشى الكشف عن عمرها الحقيقي وهو موجود عبر الإنترنت، لأن الروح أهم من الجسد وأن الجسد فاني في النهاية. 

وتابعت جومانا خلال تصريحات تلفزيونية لها: "الروح مش بتكبر لأن الجسد مجرد وعاء والروح أهم بكثير من الجسد ومازلت طفلة بريئة والفن عمره ما خطف عمري".

وأضافت أنها تتعامل بالفطرة مع غيرها بعيدا عن شخصيتها الممثلة كما أنها لم تستخدم شهرتها في الوصول لغرض معين لكي تصل له، نافية أن صفة "الأنا" ليست موجودة في شخصيتها.

واختتمت جومانا مراد، بأنها كانت تتوقع لنفسها مستقبل باهر حيث كانت تحلم في الصغر بأنها سوف تصبح ممثلة مشهورة في المستقبل ومميزة عن غيرها وأنها لم تشبه أحد أو تقارن نفسها بشخص، وهو شي هام يجب أن يكون لدى الشخص.

وكانت النجمة جومانا مراد تصدرت التريند خلال مسلسل عملة نادرة عن دورها "دميانة"، والعمل من بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

النجمة جومانا مراد جومانا مراد جومانا عملة نادرة نيللي كريم

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