السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمرو مصطفى: أغنية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي ملكي.. ومعرفتش أجيب حقي من بيكا وشاكوش

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أكد المطرب والملحن عمرو مصطفى، أنه يملك جميع الحقوق للأغنية الجديدة التي طرحها بصوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي، قائلا: "قواعد اللعبة تغيرت، في ثورة حصلت عن الذكاء الاصطناعي في العالم كله وأي إنسان يا أما هيأخذ الثورة الموسيقية ويطلع بيها ويطورها ويكبر بيها يا إما يقعد يلعب بيها".

وأوضح عمرو مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج موسيقى بطريقة إيجابية وليست سلبية، مضيفا: "عندنا الآن تكنولوجيا جديدة تخلينا نطور ده ونقول في ملحنين موجودين.. الخريطة كلها تتغير وقواعد اللعبة تتغير".

 

 

 

ورد عمرو مصطفى، على تصريحات المنتج محسن جابر وانتقاده فكرة أغنية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي والحديث عن حقوق ملكية فكرية، قائلا: "أنا بعمل أغنية جديدة من الألف للياء وصوت أم كلثوم ملك الآلة وأنا موضح أن ده صوت الذكاء الاصطناعي وليس أم كلثوم نفسها".

وتابع: "الكلمات الأغنية من كلامي واللحن لحني والإنتاج الموسيقي والصوت الموسيقي خارج من برنامج متاح للجميع، وحقوق أغنية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي ملكي، وصوت أم كلثوم في الأغنية الجديدة ملك الذكاء الاصطناعي والبرنامج متاح لأي شخص يستخدمه".

ولفت إلى أن ألحانه سُرقت، ويغنيها مؤدي المهرجانات، لكنه لا يملك أن يطالب بحقه، لأن يملك حقوقهم مُحسن جابر، مردفا: "هو مسئول عن تراثي وأنا حي، وبيغنوه المهرجانات، ليا 3 أغاني معملوين أغاني مهرجانات لحمو بيكا وحسن شاكوش، وحقوقي معرفتش أجيبها”.

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