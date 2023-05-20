"الوفد" يختار النائب طارق عبد العزيز متحدثاً بجلسة لجنة الأحزاب بالحوار الوطني

اختارت لجنة الحوار الوطني النائب طارق عبد العزيز نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذي للحزب كمتحدث في جلسة من جلسات لجنة الأحزاب السياسية التابعة للمحور السياسي غدا الأحد.

وجاء اختيار النائب طارق عبد العزيز بناء على ورقة عمل تقدم بها عضو الشيوخ للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد حول قانون الأحزاب السياسية وتعديلاته المقرر مناقشته غدًا.

وأكد عبد العزيز أنه عكف علي إعداد رؤية مستقبله لقانون الأحزاب المصرية يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة ويعالج العوار والركود الموجود في قانون الأحزاب القديم.

ولفت عبد العزيز إلى أنه سيتقدم غدا بعدد من الأطروحات التي ستعبر عن حزب الوفد، ويمنح هذا الطرح قبلة الحياة لإعادة الأحزاب للحياة السياسية كما كانت في سابق عهدها خاصة، أن هناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية، ومناخ يسمح بمشاركة حزبية قوية في الحياة السياسية المصرية تقوم على التعددية الحزبية.

وتنطلق غدًا الأحد، جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستين منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريين لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.