أحمد المسلمانى: مصر وضعت خريطة طريق للقارة الإفريقية خلال رئاستها لـ"نيباد"

سلط الإعلامي أحمد المسلماني، الضوء علي الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي.

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن "نيباد" هي الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي الذراع التنموية للاتحاد الإفريقي ومصر تتولى رئاسة الوكالة لأعوام 2023 و2024 و2025، مفيدًا بأن هناك أكثر من 30 دولة موجودة في المنظمة والقضايا الأساسية فيها تنمية إفريقيا.

وأوضح أن قارة إفريقيا شاسعة فيها تنوع وثراء متعدد ولا يليق أن تكون النتيجة الاقتصادية لها كما نرى الآن، مؤكدًا أن مصر وضعت تصورًا خلال رئاستها للوكالة وخريطة طريق للقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذه الخريطة تحدث عنها الرئيس السيسي في خطاب للنيباد عبر تقنية الفيديو.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي ركزت على أن الأزمة الاقتصادية العالمية تهدد جهود التنمية في إفريقيا وكل هذا ألقى بظلاله على إفريقيا، موضحًا أن إفريقيا تحتاج لموارد تمويلية جديدة، وهناك 29 مشروعًا مطروحًا حتى عام 2030 للبدء في القارة الإفريقية، ولكن يجب تنمية البنية التحتية الإفريقية ودون تطويرها من الصعب بناء صناعة أو اقتصاد أو تجارة قوية تنطلق للاندماج في العالم المعاصر.